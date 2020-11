Gok van Schmidt pakt goed uit: slecht spelend PSV verslaat Sparta dankzij invaller Malen

SamenvattingPSV speelde heel matig tegen Sparta, maar wist wel te winnen: 1-0. Donyell Malen redde als invaller uiteindelijk de punten voor de thuisploeg, dat met een sterk gewijzigd elftal speelde. Ten opzichte van afgelopen donderdag tegen PAOK koos coach Roger Schmidt voor liefst acht andere spelers, waarvan er vijf in de tweede helft alsnog in het veld kwamen om de boel te redden voor PSV.

PSV-trainer Roger Schmidt haalde opgelucht adem toen zijn landgenoot Lennarty Thy na negen minuten spelen een joekel van een kans miste. De spits van Sparta speelde de bal voorbij doelman Lars Unnerstall, zag een leeg doel, maar schoot de bal naast. PSV kwam met de schrik vrij.



De Eindhovenaren creëerden zelf werkelijk niets voor rust, ook al omdat Schmidt zijn ploeg op acht plaatsen had gewijzigd. De trainer stelde dat een aantal van zijn spelers in het rood zit, met 10 duels in 30 dagen op het programma. Dus debuteerde Richie Ledezma in de basis en kregen ook Nick Viergever, Timo Baumgartl, Jorrit Hendrix en Adrian Fein weer een kans. Ook Mario Götze, terug na een blessure, kon zijn stempel niet drukken. Het tempo lag veel en veel te laag om de hechte Sparta-defensie uit elkaar te spelen. Het was PSV-onwaardig.

Volledig scherm Cody Gakpo, Noni Madueke en Donyell Malen staan klaar om in te vallen. © ANP

Bij rust was het 0-0. En nee, Schmidt greep in die rust (nog) niet in. Dat deed hij uiteindelijk na 63 minuten wel, daarvoor hadden Eran Zahavi en Adrian Fein voor het eerst op het doel van Sparta geschoten. Donyell Malen, Cody Gakpo en Noni Madueke werden gebracht om de punten alsnog binnen te slepen. Dat lukte uiteindelijk ook, al ging het niet van harte. In de 77ste minuut werd Nick Viergever gevloerd door Spartaan Rheda Kharchouch en ging de bal op de stip. Malen faalde in eerste instantie, maar schoot uit de rebound alsnog raak: 1-0.

Daar bleef het uiteindelijk ook bij in het Philips Stadion, ook al omdat Danzell Gravenberch de bal van dichtbij hard over het doel wist te schieten. En dus blijft PSV in het spoor van koploper Ajax, dat nog altijd vier punten voor staat. Dat hadden er mogelijk meer kunnen zijn als Thy en Gravenberch wél scherp voor het doel waren geweest. Dat waren ze niet.

