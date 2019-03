Gokje op Champions League-winst Ajax levert veel op

Ajax speelde Real Madrid dinsdagavond van de mat. Na de 1-2 thuisnederlaag zette Ajax in de returnwedstrijd in Bernabéu alles recht door met 1-4 De Koninklijke te declasseren. Euforie alom, maar bij de wedkantoren is er weinig van die feestvreugde te merken. Zij schatten acht ploegen hoger in dan Ajax. Zelfs Juventus, dat met 2-0 verloor van Atlético Madrid en met één been is uitgeschakeld, wordt kansrijker geacht.