Gold Cup gaat definitief aan Lozano voorbij

VOORBESCHOUWING Open boek Stegeman blijft gesloten in aanloop naar absolute finale tegen RKC

17:16 Het open boek wat John Stegeman nagenoeg het gehele seizoen was als trainer van Go Ahead Eagles, blijft in de aanloop naar de absolute finale van het seizoen gesloten. Na de 0-0 in Waalwijk tegen RKC is er nog niets beslist in de finale van de play-offs, meent Stegeman die zijn voltallige selectie begroette tijdens de laatste training in De Adelaarshorst.