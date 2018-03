Goossens met ADO terug in de eredivisie: 'Gaan er iets moois van maken'

Door Wietse Dijkstra



Goossens, ex-NEC en ex-Feyenoord, verheugt zich na omzwervingen door India, Roemenië en Amerika op zijn terugkeer in de eredivisie. Hij kon ook naar Vietnam, maar gaf de voorkeur aan ADO. ,,In Vietnam was ik al zo goed als rond. Maar als je de kant van Azië opgaat, neem je afscheid van het topniveau. Uiteindelijk ben ik pas 29 en een echte liefhebber. Ik heb bij ADO voor het sportieve gekozen. Ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt. Ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan. We gaan er iets moois van maken.’’



Hoewel het een jaar geleden is dat Goossens namens Chicago Fire zijn laatste wedstrijd speelde, staat hij er fysiek goed voor. Hij is al weer een tijdje hersteld van de enkelblessure die hem een paar maanden aan de kant hield. ,,Ik had een breukje in mijn enkel. Toen ik weer volledig fit was, werden we er uitgeknikkerd in de play-offs. Voor mij kwam dat ongelukkig uit. Tot eind december ben ik in Amerika gebleven. Daarna ben ik met een fysotherapeut en een personal trainer aan de slag gegaan, wachtend op een kans.’’