Gorter had na 240 dagen toekijken bij ADO op meer gehoopt: ‘Te weinig geprobeerd’

,,Te weinig gebracht”, dat was de duidelijke conclusie van trainer Fons Groenendijk. Hij loofde de organisatie en veerkracht van zijn ploeg en kon ook middenvelder Donny Gorter een ferme handdruk geven. Hij stelde hem niet teleur. Voor de ADO-middenvelder was PSV-uit bijzonder: de laatste keer dat de middenvelder in de eredivisie mee mocht doen was liefst 240 dagen geleden.



Op de derde speeldag van de competitie tegen Fortuna Sittard speelde Gorter voor het laatst. Hij mocht nog vijf minuten als invaller opdraven. Vanmiddag moest de oud-speler van NAC en AZ er vanaf het begin staan, omdat het al uitgespeelde ADO de nodige basisspelers miste. ,,Ik hoorde het een dag voor de wedstrijd. De trainer vroeg hoe ik ervoor stond, dan is er maar één antwoord.”



De felle Gorter werkte zich een slag in de rondte op het middenveld. Het was vooral tegenhouden en ontregelen. Toch zag hij ondanks het 3-1 verlies, kansen op meer. ,,Ik denk dat we iets te compact stonden. Als we dan de bal hadden, was de weg naar het doel te lang. Zij drukten ons ook wel naar achteren natuurlijk.”



Geef het Gorter te doen. Zo doe je nooit mee en dan moet je er opeens staan tegen de landskampioen. De middenvelder vond het juist wel lekker. ,,Ik hoop er elke week op om te spelen en train keihard. Zo doe ik mijn best om de trainer een andere keuze te laten maken. Dat ik hier in deze wedstrijd dan mag staan is dan juist heel mooi. Dit zijn de potjes waar het om gaat.”



Toch moest Gorter in het begin even wennen in het warme Philips Stadion. ,,Het is ook niet zo’n wedstrijd waarin je even lekker kan gaan voetballen. Al had ik op het veld wel het gevoel dat er wel mogelijkheden waren. We kwamen er soms toch ook makkelijk uit. Dat hebben we te weinig geprobeerd.”



Na 63 minuten werd Gorter naar de kant gehaald. ,,Voor mijn gevoel had ik nog wel wat langer kunnen spelen, ik kwam dat uur fysiek prima door. Het was tactisch, want de trainer wilde nog wat proberen met de snelheid van Thijmen Goppel. We hebben hier ook kansen gehad, maar die moet je dan wel maken.”