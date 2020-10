Götze kan Ronaldo en Neeskens achterna, Ajax koestert warme gevoelens aan Heerenveen

Heracles Almelo - RKC Waalwijk (Zaterdag 18.45 uur)

⦁ Vorig seizoen was Heracles Almelo - RKC Waalwijk (4-2) op 8 maart de laatste wedstrijd voor beide clubs voordat de coronacrisis het voetbal stillegde.

⦁ Heracles is ongeslagen in zijn laatste 5 thuisduels (W4-G1-V0). De club combineert dit met een reeks van 5 uitwedstrijden zonder overwinning (W0-G2-V3).

⦁ Sinds de club terugkeerde op het hoogste niveau in 2019/2020 won RKC 1 uitwedstrijd in de eredivisie. In die tijd wonnen alleen Fortuna en Emmen (beide 0) minder uitduels. In totaal pakte RKC 4 punten buiten Waalwijk sinds de start van vorig seizoen.

AZ - VVV-Venlo (Zaterdag 20:00 uur)

⦁ AZ heeft in zijn 14 thuiswedstrijden tegen VVV-Venlo in de eredivisie maar 1 keer verloren: W10-G3-V1, en heeft daarin een doelsaldo van 39-7.

⦁ AZ speelde voor het eerst in de clubgeschiedenis 3 keer gelijk in de eerste 3 duels. Zeven keer eerder begon een ploeg met 4 remises in de eerste 4 wedstrijden van een seizoen, FC Twente overkwam dit voor het laatst, in 2014/2015.

⦁ Ante Ćorić kan de tweede Kroaat worden die voor VVV speelt in de eredivisie. Dario Vujicevic ging hem voor; hij speelde 69 duels, waarvan 15 voor VVV in seizoen 2010/2011. Ćorić speelde 102 duels voor Dinamo Zagreb (15 doelpunten) en verdiende daarmee een transfer naar AS Roma. In Rome kwam hij sinds 2018/2019 tot slechts 2 Serie A-wedstrijden. In 2019/2020 speelde hij op huurbasis voor het Spaanse Almería (16 duels, 0 goals).

Willem II - FC Twente (Zaterdag 21:00 uur)

⦁ Willem II heeft in alle competities tweemaal op rij van FC Twente gewonnen (eredivisie en KNVB-beker) en de Tilburgers kunnen nu voor het eerst 3 zeges op rij behalen tegen Twente.

⦁ In de afgelopen 10 thuiswedstrijden tegen Overijsselse clubs pakte alleen PEC Zwolle punten bij Willem II. PEC won 1 keer en speelde 1 keer gelijk, Willem II won de andere 8 duels met PEC, Heracles, Go Ahead en Twente.

⦁ FC Twente is dit seizoen na 4 speelrondes nog ongeslagen (W2-G2-V0). Vorig seizoen verloor Twente pas in speelronde 7, een thuisnederlaag tegen aartsrivaal Heracles (2-3 op 15 september 2019).

Feyenoord - Sparta Rotterdam (Zondag 12:15 uur)



⦁ Dit wordt de 108ste derby tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam in de eredivisie. Feyenoord won 65 maal en Sparta 18 keer. Het werd 24 maal gelijk, waaronder de meest recente derby op 4 augustus 2019 in De Kuip: 2-2.

⦁ Sparta is de tegenstander waarvan Feyenoord het vaakst won (65) en Feyenoord is ook de opponent waarvan Sparta het vaakst verloor.

⦁ Sparta (199) kan zijn 200ste uitzege boeken in de eredivisie. Op 2 september 1956 won de club voor het eerst buiten Spangen: 0-2 bij DOS.

Ajax - SC Heerenveen (Zondag 14:30 uur)

⦁ Ajax won vorig seizoen op 7 maart uit met 1-3 van Heerenveen. Het was voor beide clubs de laatste wedstrijd voordat de coronacrisis het voetbal stillegde en de competitie werd beëindigd. De zege zorgde ervoor dat Ajax op doelsaldo boven AZ eindigde en als 1ste werd gerangschikt. Dat leverde de Amsterdammers een ticket voor de Champions League op.

⦁ Uit en thuis is Ajax ongeslagen in 22 duels met sc Heerenveen (W18-G4-V0), sinds een 0-1 thuisnederlaag op 31 januari 2009 (goal Danijel Pranjic). Dit duel kreeg meer bekendheid doordat toenmalig Ajax-trainer en later Heerenveen-coach Marco van Basten bij het verlaten van het veld door een toeschouwer voor ‘pannenkoek’ werd uitgemaakt. Voor Heerenveen is dit de langste eredivisiereeks zonder winst (22) tegen een tegenstander.

⦁ Heerenveen kreeg dit seizoen de meeste schoten tegen (80) van alle clubs, maar kreeg de minste tegendoelpunten (2). Alleen Ajax en Vitesse kregen ook zo weinig doelpunten tegen dit seizoen.





ADO Den Haag - Vitesse (Zondag 14:30 uur)

⦁ Als speler van ADO won de huidige trainer Aleksandar Rankovic 3 van zijn 4 thuiswedstrijden tegen Vitesse (W3-G0-V1). Als speler van Vitesse won hij nooit uit bij ADO (W0-G1-V2).

⦁ ADO kreeg in elk van zijn laatste 2 wedstrijden in de eredivisie een strafschop die allebei benut werden door Shaquille Pinas. Pinas is met zijn 2 treffers de clubtopscorer van ADO dit eredivisieseizoen. ADO is de enige ploeg die dit seizoen nog geen enkele keer teruggefloten is voor buitenspel.

⦁ Vitesse schoot al 72 keer dit seizoen, op FC Utrecht (73) na het meeste van de eredivisie. Oussama Tannane (20) is de speler met de meeste schoten dit seizoen. Daarnaast is Tannane het doelwit van de meeste overtredingen dit eredivisieseizoen, 19 keer floot een scheidsrechter na een overtreding op hem.

PEC Zwolle - PSV (Zondag 16:45 uur)

⦁ PSV heeft zijn laatste 11 competitiewedstrijden tegen PEC Zwolle gewonnen. Dit is momenteel de langste actieve reeks overwinningen van PSV tegen een specifieke club. Voor PEC is de serie van 11 nederlagen tegen PSV al een recordaantal tegen een bepaalde club.

⦁ PEC-spits Reza Ghoochannejhad maakte 5 eredivisiedoelpunten tegen PSV in 5 wedstrijden, inclusief een hattrick namens Heerenveen in Eindhoven op 22 januari 2017 (4-3).

⦁ Mario Götze (WK 2014) kan de 4de speler worden die na het winnen van het WK in de eredivisie gaat spelen. Helmut Rahn (West-Duitsland 1954 - SC Enschede), Ronaldo (Brazilië 1994 - PSV) en Márcio Santos (Brazilië 1994 - Ajax) gingen hem voor. Ook kan de Duitser de 5de speler worden die scoorde in een WK-finale en in de eredivisie, na Helmut Rahn, Johan Neeskens, Dick Nanninga en Ronaldo.

FC Groningen - FC Utrecht (Zondag 16:45 uur)

⦁ FC Groningen verloor vorig seizoen in 11 dagen tijd 2 keer thuis van FC Utrecht: 0-1 in de eredivisie op 8 december 2019 (Bart Ramselaar 81') en 0-1 in de 2de ronde van de KNVB-beker op 19 december (Issah Abass 68'). De geplande wedstrijd in Utrecht werd vanwege de coronacrisis niet gespeeld.

⦁ FC Groningen won thuis 18 keer van FC Utrecht (W18-G14-V9). Alleen tegen Willem II (18) won Groningen thuis net vaak als tegen Utrecht.

⦁ Bart Ramselaar maakte in 5 van zijn 7 optredens tegen Groningen een doelpunt. Op 28 oktober 2015 scoorde hij voor Utrecht tegen Groningen in de beker (5-3 na verlenging), op 29 augustus dat jaar deed hij dit ook in de competitie (Utrecht - Groningen 2-0). Daarna scoorde Ramselaar in de eredivisie 1 keer voor PSV op 13 december 2017 (Groningen - PSV 3-3). Op 17 januari 2016 (Groningen - Utrecht 1-4) en 8 december 2019 (Groningen - Utrecht 0-1) maakte hij zijn doelpunten weer in dienst van Utrecht.

FC Emmen - Fortuna Sittard (Zondag 16:45 uur)

⦁ FC Emmen wacht nog op zijn eerste overwinning van dit seizoen (W0-G2-V2). In beide voorgaande seizoenen op het hoogste niveau boekte de ploeg uit Drenthe telkens 1 zege in zijn eerste 4 wedstrijden.

⦁ Emmen verloor slechts 1 van zijn laatste 12 thuiswedstrijden (W8-G3-V1), een 5-3 nederlaag tegen VVV-Venlo in hun seizoensopener op 13 september.

⦁ De laatste overwinning van Fortuna was een 2-1 thuiszege op Heerenveen op 2 februari. De club is zonder overwinning in zijn 9 duels sindsdien.

