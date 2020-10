Götze wil nog steeds de Champions League winnen: ‘Ik heb nog genoeg goede jaren’

Mario Götze is vol ambities naar PSV gekomen. Bij zijn presentatie ging het zelfs over een terugkeer in de Duitse ploeg. ,,Maar eerst hier maar eens goed spelen en iets winnen. Ik ben fit, heb alleen nog een paar weken groepstraining nodig.’’

Door Maarten Wijffels



Achter een tafel in het Philips Stadion zit de man die Duitsland in 2014 wereldkampioen maakte. In een grijs trainingspak met een PSV-logo. Open gezicht, speelse lach op zijn gezicht. Of hij zelf ook zo verrast is om hier te zijn? Mario Götze antwoordt bijna achteloos: ,,Het kan zo zijn dat mensen verrast zijn door deze stap, maar voor mij voelt dit als de juiste beslissing.’’



Hij heeft tien jaar in de Bundesliga gespeeld en het komt erop neer dat hij open stond voor wat anders. Natuurlijk was er meer belangstelling. De beide clubs uit Milaan informeerden, hij kon naar Amerika, et cetera. ,,Ik heb ook met meerdere clubs gesproken, zonder op details in te gaan. Maar het is uiteindelijk dit geworden. Ik heb er veel zin in om iets heel nieuws te doen en bij PSV gas te geven.’’

Volledig scherm Mario Götze. © BSR Agency

Een gevoelsmens, iemand die houdt van het spel, maar weinig op heeft met alle opsmuk, decorum en ongeschreven wetten van het voetbal. Zo omschrijven goede bekenden van Götze de 63-voudig international, familieman en vader van een vier maanden oude zoon.

Dat pure spreekt op sommige momenten ook wel uit zijn presentatie. Bijvoorbeeld als iemand opmerkt: in Nederland hebben ze geen Bild Zeitung. Götze: ,,Dat is een positief neveneffect. Maar niet het belangrijkste natuurlijk. Ik ben niet uit Duitsland weggevlucht voor de pers of zo.’’

Zoals gezegd: bij zo’n eerste kennismaking zit natuurlijk vooral de man van de winnende goal in de WK-finale van 2014 aan tafel. Het is hem al vaker gevraagd, vertelt Götze: is die status in de jaren erna hem tot last geweest? ,,Nee, het was geen last. Iedereen zou een goal in de WK-finale willen maken. Het zal voor mij altijd een positieve herinnering zijn. Wel is het zo dat de druk en de verwachtingen daarna totaal anders werden. Al heb ik mezelf geen andere druk opgelegd.’’

Volledig scherm Mario Götze maakt de winnende in de WK-finale in 2014. © BSR Agency

Omschakelvoetbal

Bij Borussia Dortmund, waar hij doorbrak en na drie jaar Bayern München in 2016 terugkeerde, kwam hij vorig seizoen weinig meer aan spelen toe in het omschakelvoetbal van trainer Lucien Favre. De sprintsnelheid van spelers als Jadon Sancho en Erling Haaland heeft Götze niet meer.

Bij PSV denkt hij wel op zijn plek te zijn in het voetbal van trainer Roger Schmidt. Götze raakte al gecharmeerd van de voetbalstijl van Schmidt toen die Bayer Leverkusen trainde. ,,Deze trainer wil hoog druk zetten, direct naar het doel toe en voetballen met veel mensen in het centrum van het veld. En centraal is mijn beste positie. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn topniveau weer kan halen. En deze trainer kan me daarbij helpen.’’



In het 4-2-2-2-systeem van Schmidt kan Götze ook een ‘10-eneenhalf’ zijn. Dan komt hij meer vanaf de rechterflank naar binnen, zoals Cody Gakpo dat nu voorlopig succesvol doet vanaf links.

Quote Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn topniveau weer kan halen. En deze trainer kan me daarbij helpen Mario Götze

Extra kilo’s

Götze is duidelijk over zijn eerdere stofwisselingsprobleem. Dat belemmerde hem onder meer in zijn periode bij Bayern München. Hij hield zoveel vocht vast, dat hij kilo’s aankwam. Götze: ,,Dat probleem is helemaal verholpen. Drie jaar geleden al.’’

Sinds hij deze zomer transfervrij vertrok bij Borussia Dortmund zat hij zonder club. Hij trainde wel individueel door met een fitnesscoach, sportte zes dagen per week en ziet er gewoon afgetraind uit, zo bleek ook op foto’s van zijn medische keuring. ,,Ik vind ook niet dat ik al heel lang zonder voetbal ben’’, zegt Götze. ,,Met de normale zomervakantieduur meegerekend 2,5 maand. Ik ben fit, kan alleen niet direct al een wedstrijd spelen. Ik heb eerst een paar weken groepstraining nodig.’’

Volledig scherm Mario Götze en John de Jong. © EPA

Zijn entree in de eredivisie maakt hij straks met rugnummer 27. En achterop de naam M. Götze. Want er is ook een F. Götze, zijn broer Felix, die prof is in de Bundesliga, bij FC Augsburg. Met Götze en alle andere zomeraankopen aan boord zijn de ambities van PSV duidelijk: vol voor het kampioenschap gaan. En ook een goed figuur slaan in Europa.

Over die laatste ambitie krijgt Götze ook nog een vraag. Want laatst in Duitsland gaf hij een groot interview waarin hij meldde: ik wil nog de Champions League winnen. Met een grijns antwoordt hij ad rem: ,,Ik heb niet gezegd dat het ook komend jaar al moet gebeuren. Mijn eerste doel is nu iets winnen met PSV. Ik ben 28 jaar, heb nog genoeg goede jaren. Ik ben nog steeds ambitieus.’’