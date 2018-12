Goud Büchli op keirin in Berlijn

Hij was de snelste in de finale met zes man en greep het goud na een ultieme versnelling van dik 68 kilometer per uur. De Australiër Matthew Glaetzer behaalde het zilver en de Maleisiër Mohd Azizulhasn Awang greep het brons. Harrie Lavreysen eindigde als zesde.



Theo Bos pakte een bronzen medaille op de kilometer tijdrit met een tijd van 1.00,868. Hij gaf 0,223 seconde toe op de winnaar, Joachim Eilers uit Duitsland (1.00,645). De Fransman Quentin Lafargue reed naar het zilver in 1.00,660. Sam Ligtlee belandde net naast het podium, vierde in 1.01,233.



Elis Ligtlee en Laurine van Riessen strandden in het sprinttoernooi van de vrouwen in de kwartfinales. Ligtlee verloor in een rechtstreeks duel van Olena Starikova uit Oekraïne en Van Riessen boog voor de Russin Anastasia Voinova. Laatstgenoemde haalde de finale, maar moest daarin haar meerdere erkennen in de Australische Stephanie Morton.



Dion Beukeboom en Jan Willem van Schip kwamen niet in de buurt van het podium van de madison. Het Nederlandse koppel eindigde als zesde. Goud op dit onderdeel was er voor de Denen Lasse Norman Hansen en Casper von Folsach. Amy Pieters eindigde op het omnium als negende.