Goudhaantje Narsingh redt ploeterend Feyenoord tegen Fortuna

Het bekerduel werd vorige week na 63 minuten gestaakt wegens dichte mist bij een tussenstand van 1-1. In de resterende 27 minuten reguliere speeltijd kwam Feyenoord vanavond behoorlijk goed uit de startblokken. Steven Berghuis en Jens Toornstra waren dicht bij een treffer. Naarmate het duel vorderde verdween het tempo en de agressie uit het spel van de Rotterdammers. Een verlenging was het logische gevolg.



In het extra half uur rechtte Fortuna de rug en was het de bovenliggende partij. Feyenoord-doelman Justin Bijlow hield zijn ploeg op de been met puike reddingen op goede pogingen van Mark Diemers en Felix Passlack. Juist op het moment dat een strafschoppenserie onafwendbaar leek, sloeg Feyenoord alsnog toe. Invaller Luciano Narsingh tikte in de laatste minuut van dichtbij binnen nadat Luis Sinisterra een voorzet van Rick Karsdorp met zijn hoofd breed legde.



Feyenoord treft donderdag 13 februari sc Heerenveen in de kwartfinales.



AD-verslaggever Mikos Gouka over Fortuna - Feyenoord: