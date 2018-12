Gözübüyük deels in de fout na tweede bal in het veld bij Feyenoord - PSV

Door Wietse Dijkstra



Bij PSV waren ze laaiend dat hun kansrijke aanval in de 75ste minuut zomaar werd onderbroken. Feyenoord-doelman Justin Bijlow had het schot van Steven Bergwijn weliswaar al gestopt, maar in de rebound was er nog van alles mogelijk. Toch had Gözübüyük geen andere mogelijkheid dan het spel stil te leggen toen er ineens een tweede bal in de zestien lag. Ook als PSV had gescoord was het feest niet doorgegaan.