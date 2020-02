Gözübüyük en Higler fluiten komend weekend topduels

Serdar Gözübüyük en Dennis Higler hebben komend weekend de topduels in de eredivisie onder hun hoede. Gözübüyük fluit in de Johan Cruijff Arena het duel tussen Ajax en AZ. Higler leidt in het Philips Stadion PSV - Feyenoord.