Gözübüyük hekelt tirade Sloetski: ‘Dit was onaanvaardbaar’

Vitesse-trainer Leonid Sloetski en scheidsrechter Serdar Gözübüyük worden voorlopig geen vrienden. In het Ziggo Sport-programma Peptalk (waar Sloetski te gast was) kwam de arbiter via Skype aan het woord, hij reageerde gepikeerd op de tirade van de Russische oefenmeester na het duel tussen Vitesse en PSV.

Sloetski was gisteravond ziedend op de scheidsrechter, die Vitesse in zijn ogen flink had benadeeld. Hij noemde Gözübüyük ‘arrogant’ en vond dat hij ‘de slechtste scheidsrechter ter wereld’ is. ,,Ik ben zeer verrast over zijn uitspraken", sprak Gözübüyük een dag later zelf.

Sloetski vertelde vanavond nog maar eens wat hem het meest dwars zat: het feit dat de scheids na de wedstrijd niet met hem wilde praten over een aantal dubieuze beslissingen. Gözübüyük: ,,Ik zit met klapperende oren te luisteren naar wat deze trainer heeft gezegd. Gelukkig is alles opgenomen rondom de wedstrijd, ook bij de kleedkamer. Daaruit blijkt dat ik met de trainer geen woord heb gesproken.”

Gözübüyük had ook na wat bedenktijd geen begrip voor Sloetski. ,,Ik vond dit te ver gaan, want ik heb dingen van hem gehoord die totaal niet kloppen. Dat gaat te ver. Ik kom met alle liefde bij Vitesse, ik vind het een prachtige club, maar dit was onaanvaardbaar.”