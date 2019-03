Gözübüyük leidt topper AZ-Ajax

Blank wederom arbiter bij duel tussen Helmond Sport en Go Ahead

12:16 Erwin Blank is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter bij het duel tussen Helmond Sport en Go Ahead Eagles, aanstaande vrijdagavond in stadion De Braak (aftrap 20.00 uur). De 30-jarige arbiter uit Heerhugowaard wordt in Helmond terzijde gestaan door de assistent-scheidsrechters Brondijk en Van der Vrande.