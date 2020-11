Gravenberch over Frenkie-rol: ‘Ik doe wel een beetje hetzelfde’

,,Over Klaassen is het afwachten, daar kun je in de eerste 24 uur weinig over zeggen. Dus dat moeten we ook niet doen, hetzelfde geldt voor Mazraoui.” Labyad is er prima aan toe, dat gaf hij zelf aan na de wedstrijd. ,,Ik kreeg last van mijn knie, maar het voelde anders dan mijn blessure van vorig jaar. Woensdag ben ik er hopelijk gewoon weer bij.”



Ajax scoorde vandaag twee keer uit standaardsituaties, tot tevredenheid van Labyad. ,,Dusan Tadic nam de corner heel snel en de verdedigers van Heracles stonden niet op te letten. Ik kon de 3-0 simpel binnen tikken. Het is lekker dat we nu een keer uit corners scoren.”