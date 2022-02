Grensoverschrijdend gedrag Marc Overmars al veel langer bekend binnen Ajax

Ajax-hoofdspon­sor worstelt met kwestie Overmars

Ajax-hoofdsponsor Ziggo zit in zijn maag met de kwestie rond Marc Overmars. De aanbieder van internet, televisie en telefonie zegt de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet te volgen, aldus een verklaring van het bedrijf. ,,We kunnen er nu nog niet op vooruitlopen wat het betekent voor ons partnership”, aldus Ziggo. Het bedrijf is sinds 1 januari 2015 hoofdsponsor van Ajax.

16:42