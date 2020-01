Gretig Ajax beleeft probleemloze avond tegen Spakenburg

Door Freek Jansen



De pass van Carel Eiting was vol gevoel en souplesse, waarna Razvan Marin hard op de lat schoot. Siem de Jong ving de bal op en zette Ajax met een hard schot met links alsnog op voorsprong. De drie middenvelders van de Amsterdammers hadden gisteren in de achttiende minuut een groot aandeel in de openingstreffer tegen Spakenburg.

Drie middenvelders die tegen de amateurs de kans kregen om zichzelf te tonen met daarbij directe perspectief. Eerder op de dag kwam het nieuws naar buiten dat Erik ten Hag opnieuw achter de tekentafel moet plaatsnemen. Na het wegvallen van belangrijke basisspelers als David Neres (knie) en Daley Blind (hart) kan de trainer voorlopig ook geen beroep doen op Hakim Ziyech. De Marokkaanse technicus heeft een scheurtje in zijn kuitspier en kan enkele weken niet in actie komen.



,,Andere spelers krijgen vanavond de kans om zich in de kijker te spelen’’, stelde Ten Hag voorafgaand aan de ruime overwinning op Spakenburg. Ten opzichte van het laatste competitieduel kregen zeven andere spelers speelminuten. Daarbij liet vooral Siem de Jong zich van een uitstekende kant zien. De ervaren middenvelder beleefde een sterk trainingskamp in Qatar en liet ook tegen Spakenburg zien in prima vorm te verkeren. In de eerste helft was de aanvallende middenvelder goed voor de perfecte hattrick, door in één helft met zowel links, rechts als met het hoofd te scoren.

Met zijn spel en scorend vermogen klopt De Jong nadrukkelijk op de deur van Ten Hag. De trainer heeft veel opties om het tijdelijke gemis van Ziyech in te vullen. Dat kan met een middenvelder als De Jong of Jurgen Ekkelenkamp op de plek van de Marokkaan, maar ook door te schuiven in zijn elftal, waardoor elders weer een plek vrij komt. De concurrentiestrijd zal groot zijn en meerdere spelers lieten zich tegen Spakenburg op een positieve manier zien. Zoals Carel Eiting, die het spel met zijn passing continu naar zich toe trok, of Lassina Traoré, die als talentvolle balvaste spits al langere tijd zichzelf weet te onderscheiden en gisteren twee keer scoorde. Het is een nieuwe keuze die Ten Hag moet maken, op weg naar een pittige serie eredivisiewedstrijden als FC Groningen-uit, PSV-thuis en FC Utrecht-uit. Gevolgd door de kwartfinale van de KNVB Beker: Vitesse-Ajax.



Een ander hoogtepunt was de invalbeurt van Naci Ünüvar, de op twee na jongste debutant in het Ajax-shirt. Vlak na zijn invalbeurt versierde hij een strafschop. Even keek hij Klaas-Jan Huntelaar vragend aan, maar die gaf zijn goedkeuring. Ünüvar faalde niet en maakte de feestelijke avond voor de Ajax-fans compleet. Hij is de jongste debutant ooit die scoort voor Ajax.

Volledig scherm Siem de Jong maakte een loepzuivere hattrick. © BSR Agency

Volledig scherm Naci Ünüvar wordt gefeliciteerd na de 7-0. © BSR Agency

Volledig scherm Ünüvar verving De Jong. © BSR Agency

Volledig scherm Ünüvar voor de F-Side. © BSR Agency