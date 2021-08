Gretige Antony geeft Ajax vleugels tegen Vitesse

Door Johan Inan



Ten Hag stelde na de Champions League-loting nog dat Ajax ‘in feite nog in voorbereiding is’. Daar was tegen Vitesse weinig te merken, of het moest zijn dat de kampioen wel heel laconiek omsprong met de vergaarde kansen.

Volledig scherm Davy Klaassen en Sébastien Haller vieren de 5-0 tegen Vitesse. © ANP

Niet alleen aan het spel, maar ook aan de zware knopen die de coach voor het eerst moest doorhakken, was af te lezen dat Ajax na een lange ‘zomerstop’ weer op volle sterkte geraakt. Die keuzes pakten vooralsnog in het nadeel van Steven Berghuis en Nicolás Tagliafico uit.



De Argentijn werd na zijn schorsing veroordeeld tot een spaarzame reservebeurt, terwijl veelbesproken aankoop zijn basisplek voor het eerst moest afstaan aan concurrent Antony. En dat de Olympisch kampioen niet van plan lijkt te wijken met de Champions League in het verschiet, bleek binnen vijf minuten al.

Volledig scherm Nicolás Tagliafico. Rechts: Lisandro Martínez. © Pro Shots / Jasper Ruhe

De ijverige en handige vleugelspits combineerde er lustig op los met een andere uitblinker, Noussair Mazraoui, en promoveerde de mooiste combinatie op de rechterflank tot de fraaie openingstreffer. Het subtiele hakballetje van Mazraoui was op maat en het schot in de verre hoek van Antony perfect.



Dat Vitesse net als rivaal NEC twee weken geleden niet na een kwart wedstrijd al een kwartet aan treffers had geslikt, lag vooral aan Ajax. Zo zag Ryan Gravenberch zijn rollertje van de lijn gehaald worden door Sondre Tronstad, schoot Dusan Tadic de bal op Markus Schubert en vervolgens over en moest ook Sébastien Haller zijn meerdere erkennen in de Vitesse-doelman.

Volledig scherm Lisandro Martínez namens Ajax in duel met Vitesse-speler Hilary Gong. © ANP

Het weerhield Ajax er niet van om nog in de eerste helft af te rekenen met de club die in april nog werd afgetroefd in de strijd om de KNVB-beker en drie dagen knap een Conference League-ticket afdwong tegen Anderlecht. Edson Álvarez knikte van dichtbij de bal in het dak van het doel. Dat bleek pas een paar minuten later een geldige treffer, omdat de Mexicaan, die zich inmiddels aan de zijlijn liet instrueren door Ten Hag, de bal niet van een Ajacied maar van Riechedly Bazoer ontving.



Op slag van rust ontnam Gravenberch Vitesse, bij wie Oussama Tannane (lang) op de bank bleef en Bazoer halverwege werd vervangen, het laatste vleugje hoop op een stunt. De middenvelder van Ajax probeerde het met een volley, waarna de slecht geraakte bal over Schubert het doel in caramboleerde.

Volledig scherm Steven Berghuis viel een kwartier voor tijd in bij Ajax tegen Vitesse. © ANP

Ging tegen NEC in de tweede helft nog de handrem erop, daar bleef het frivole Ajax Vitesse ondersteboven spelen. Dat resulteerde in nog twee treffers. Eerst liep Tomas Hajek een bal in eigen doel, waarna Davy Klaassen een kopbal van Lisandro Martinez de korte hoek in verlengde.



Daarmee herpakte Ajax zich van de wanvertoning in Enschede een week eerder, toen het vertoonde veldspel en het geringe aantal kansen nog prille zorgen opleverden. Daar rekende Ajax in een ijzersterk optreden tegen Vitesse grotendeels mee af, al zag kersverse aankoop Mohamed Daramy vanaf de tribune dat het tegen PEC Zwolle en vooral Sporting Lissabon na de interlandbreak nog veel doelgerichter kan.

Volledig scherm Ajax-aanwinst Mohamed Daramy zat op tribune in de Johan Cruijff Arena bij de wedstrijd tegen Vitesse. © Pro Shots / Jasper Ruhe

