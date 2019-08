Griekse goalgetters bezorgen Willem II zege in kletsnat Sittard

De openingsfase in Sittard was voor de thuisploeg. Binnen vijf minuten liet Rasmus Karjalainen na om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar na een afgemeten voorzet van Mark Diemers schoot hij van dichtbij in het zijnet. Overvloedige regenval had het veld langs de zijlijn vrijwel onbespeelbaar gemaakt. Daar profiteerde de thuisploeg na ruim een kwartier van. Na een robbertje waterpolo in de buurt van het doel van Fortuna bleef de bal hangen in het water; de groen/gelen counterden vervolgens vlijmscherp en Vitalie Damascan zorgde met een stiftje over doelman Timon Wellenreuther heen voor de 1-0.

Lang hield die voorsprong geen stand. Willem II kroop uit z’n schulp. Vrousai was al dicht bij de gelijkmaker na een solo vanaf eigen helft; even later kopte de Griek fraai raak na een afgemeten voorzet van rechtsback Fernando Lewis: 1-1.

Weer een paar minuten later kwam Willem II zelfs al op voorsprong. De bal ging op de stip na een overtreding van Grégoire Amiot op Pavlidis; de Griekse spits ging zelf achter de bal staan en schoot beheerst raak, zodat de Tilburgers binnen het halfuur de achterstand ombogen in een voorsprong: 1-2. Kort voor rust had Ché Nunnely de 1-3 op zijn schoen na een snelle uitbraak, maar het schot van de rechtsbuiten ging net naast. Toch gingen de ploegen met 1-3 de kleedkamers in na een nieuwe oprisping van Pavlidis. Uit een corner van Vrousai kopte hij de derde Tilburgse treffer binnen.

Volledig scherm Rasmus Karjalainen en Mats Kohlert tijdens het waterballet in Sittard. © BSR Agency

Fortuna nog dicht bij gelijkmaker

Ook in de tweede helft kwam de thuisploeg het best uit de startblokken en weer leverde dat een treffer op. Spits Vitalie Damascan zette zijn voet goed tegen een voorzet van de linkerflank en liet Wellenreuther kansloos: 2-3. Met Damil Dankerlui voor Nunnely bouwde Adrie Koster iets meer zekerheid in, zeker omdat Fortuna even daarvoor een aanvallende wissel had toegepast.

De thuisploeg ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, Willem II wankelde en kwam nog maar sporadisch in de buurt van het vijandelijke doel. Zoals in de 71ste minuut toen Dankerlui vanaf links naar binnen trok en met een hard schot de buitenkant van de paal raakte. Maar Fortuna kwam veel vaker in de buurt van Wellenreuther, die met een geweldige save in de 77ste minuut de 3-3 van Branislav Ninaj voorkwam.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis had met twee treffers een groot aandeel in de zege van Willem II. © BSR Agency