Grim: Ik heb bij Oranje heel fijn met Dick samengewerkt

Foeke Booy, de technisch manager van Cambuur, vertelde zondag op televisie dat hij Grim een contract voor 2,5 jaar had voorgeschoteld. ,,Ik was inderdaad met Sparta én Cambuur in gesprek'', erkent Grim. ,,Bij beide clubs heb ik eerlijk en netjes aangegeven wat er speelde. Toen duidelijk was dat Dick het ging doen, heb ik zelf ook de beslissing genomen om naar Sparta te gaan. Ik heb bij Oranje heel fijn met Dick samengewerkt.''

Wellicht kan Grim komende zomer, als Advocaat weer vertrekt, verder als hoofdtrainer. ,,Maar daar hebben we nog niet over gesproken.''