Groenen ondanks enkelklachten met Oranje mee naar Zwitserland

De middenveldster van de Duitse club 1. FFC Frankfurt heeft weliswaar nog steeds last van haar rechterenkel, maar mogelijk kan ze op het kunstgras in Schaffhausen toch in actie komen. Groenen viel gisteren geblesseerd uit tijdens het eerste duel in De Galgenwaard (3-0).



De dynamische middenveldster moest na een uur het veld verlaten, nadat ze een trap op haar enkel had gehad. Groenen werd zaterdag onderzocht door de medische staf van Oranje. Van dag tot dag wordt bekeken hoe haar herstel gaat.



Bondscoach Sarina Wiegman vliegt morgenavond met haar selectie van 23 speelsters naar Zwitserland. De Europees kampioen traint maandag nog een keer in het LIPO Park, waar de return dinsdag om 19.00 uur begint. De winnaar van het tweeluik gaat naar het WK van volgend jaar in Frankrijk. ,,Natuurlijk wil ik spelen, want we zijn er nog niet'', zei Groenen in Utrecht.