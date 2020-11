Groenen voor duel met VS: ‘Zien waar we staan richting Spelen’

,,Al kan je nu niet van ‘revanche nemen’ spreken, de stemming is heel anders. Dit is een vriendschappelijke wedstrijd, geen WK-finale.”

Volgens de 25-jarige middenvelder van Manchester United wordt het voor Oranje vooral een meetmoment op weg naar Tokio. In de EK-kwalificatie kreeg de Europees kampioen amper tegenstand. “Het is heel leuk om weer eens tegen een land als Amerika te spelen. Nu kunnen we echt zien waar we staan richting de Spelen”, zegt Groenen. “We hebben stappen gemaakt sinds de WK-finale van vorig jaar. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken tegen de VS. Deze wedstrijd komt voor ons op een goed moment.”