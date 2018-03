Groenendijk: Altijd wel een beetje Spartaan gebleven

Door Wietse Dijkstra



ADO verwacht zondag in Rotterdam een tot op het bot gemotiveerd Sparta. ,,Ze spelen met het mes op de keel’’, aldus Groenendijk, die op het Kasteel niet kan beschikken over Tom Beugelsdijk (geschorst) en Sheraldo Becker (geblesseerd). ,,Dat kennen we bij ADO van vorig seizoen. Spelen tegen degradatie geeft een andere druk. Ze zullen er alles aan doen om te winnen. Daar moet je op voorbereid zijn.’’

Volgens Groenendijk zit Sparta in dezelfde situatie als ADO toen hij er een jaar geleden begon. Grote verschil is dat Dick Advocaat de weg omhoog nog niet heeft gevonden in Rotterdam. ,,Ik heb al eerder gezegd ‘het wordt onderschat om dit te doen.’ Dat zie je nu terug bij andere clubs. Het is niet zo makkelijk, het is ook geen abc-tjes. Het moet meezitten op de juiste momenten, de keuzes die je maakt moeten goed uitpakken. Dan heb je de kans dat je erin blijft. Ondanks dat de situatie desastreus is op het moment dat je erin stapt.’’