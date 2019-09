Groenendijk: De zorgen nemen toe

reactie Balende Berden beroofd van hoofdrol

23:20 Terwijl zijn ploeggenoten in de catacomben van De Goffert hoorbaar het puntje koesteren, heeft Go Ahead Eagles-linksbuiten Martijn Berden er flink de smoor in na het 3-3 gelijkspel bij NEC. ,,Als je met 1-3 voorstaat, moet je de overwinning gewoon over de streep trekken”, stelt hij resoluut.