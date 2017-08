Groenendijk: Incasseren hoort ook bij sport

Na FC Utrecht en AZ waren ook de Friezen te sterk voor ADO. ,,Wij zijn nog niet zover als de ploegen waartegen we tot nu toe hebben gespeeld’’, aldus Groenendijk. ,,Dat moet nog groeien. Het is denk ik ook wel verklaarbaar. We hebben toch wat jongens er later bij gekregen. Het moet nog beter. Dat weten we ook. Er is nog geen reden om daarvan in paniek te raken. Het is wel heel vervelend als je drie keer verliest en niet datgene brengt wat je eigenlijk hoopt.’’

Groenendijk noemde het duel met Heerenveen de minste van het seizoen. Alleen in de slotfase, toen ADO via Bjørn Johnsen 1-2 maakte, beten de Hagenaars nog even van zich af. ,,Dat was de beste fase van ons. We hebben twintig minuten alles geprobeerd om de gelijkmaker te maken. Dat was waarschijnlijk wel wat te veel geweest. Heerenveen voetbalt makkelijker en was de betere ploeg. Dan verlies je ook terecht.’’

De ADO-trainer weet wat hem te doen staat. ,,De boel oprapen en incasseren’’, aldus Groenendijk. ,,Dat hoort ook bij sport. Wij moeten zorgen dat we fitter en beter worden. Dat we jongens ingespeeld krijgen. Dan hopen we dat we het echte ADO gaan zien. Dat moet gebeuren, anders komen we in de problemen. Dat hoeft niet, want er zijn nog voldoende wedstrijden. Vorig jaar zijn we erin geslaagd om het in een korte tijd om te buigen. Nu hebben we 31 wedstrijden. Dat moet genoeg zijn.’’