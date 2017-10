Groenendijk: Teamspirit belangrijkste kwaliteit ADO

ADO Den Haag hervat de competitie morgen op eigen veld tegen Excelsior, dat dit seizoen in uitwedstrijden nog ongeslagen is. Geen makkie dus, weet trainer Fons Groenendijk. ,,Ze zijn heel moeilijk te bespelen, dat hebben ze ook tegen AZ laten zien. We zullen zelf weer heel goed moeten zijn om hier een goed resultaat te halen.''

Door Wietse Dijkstra

Met tien punten uit de laatste vier duels is het geloof in eigen kunnen overigens groot bij ADO. ,,Het is heerlijk als je de interlandbreak ingaat met een overwinning'', zegt Groenendijk. ,,Dat is prima voor de sfeer, die toch al goed is. Dit is een team waar een ongelooflijke drive in zit. De teamspirit is misschien wel de belangrijkste kwaliteit van deze groep. Er is nooit een training waarbij ze er met de pet naar gooien. Het is altijd weer een feest om hier op het veld te staan.''

Hoe belangrijk teamspirit is, ontdekte Groenendijk ook weer in de afgelopen interlandperiode. ,,Ik denk niet dat we met het Nederlands elftal lichtjaren achterlopen. Bij IJsland hadden ze de grootste moeite om van A naar B te spelen. Ik heb Ierland gezien tegen Wales, dat is net DIOK tegen HRC. Ik zie zoveel landen die niet beter zijn, maar wel een goede teamspirit hebben. Dat zou ook de basis moeten zijn bij het Nederlands elftal.''

Filmsterren

Bij Oranje was de eenheid vaak ver te zoeken, vindt Groenendijk. ,,Ik lees ook verhalen dat ze in Huis ter Duin een bak diamanten laten aanrukken. Die moet je gewoon in de zee gooien en zeggen dat je een duurloop gaat doen. Zeehonden spotten en even naar Katwijk heen en weer lopen. Dingen samen doen is belangrijk. Dat filmsterrengedrag moet eruit. Je moet terug naar de basis. Het begint met een team waarin iedereen hetzelfde wil en ongelooflijk hard werkt. Dat zag je gelukkig in de thuiswedstrijd tegen Zweden terug. Dat vond ik wel mooi om te zien.''