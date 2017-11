Groenendijk: Voorhoede Feyenoord is gewoon in vorm

Door Wietse Dijkstra Hoewel Feyenoord in een mindere fase zit, is er van onderschatting in Den Haag geen enkele sprake. ,,Als je zelf niet goed bent, hebben zij voldoende kwaliteit om situaties uit te spelen’’, zegt Groenendijk, die zondag weer kan beschikken over de herstelde Wilfried Kanon. ,,Feyenoord heeft een prima ploeg. De voorhoede – Berghuis, Jørgensen en Larsson - is gewoon in vorm, hoor. Je moet je nooit, nooit, nooit rijk rekenen. Dan zou je een denkfout maken. Je moet zelf ontzettend goed zijn, want je speelt gewoon tegen de kampioen van Nederland.’’

Wat volgens Groenendijk de doorslag geeft zondag is de vorm van de dag. ,,Het is natuurlijk altijd een beladen wedstrijd. Ik ben blij dat het stadion zo goed als uitverkocht is. Dat is mooi. De vraag is of we Feyenoord pijn kunnen doen. Ze zullen hoe dan ook de vermoeidheid voelen van afgelopen woensdag. Het wordt een wedstrijd waarin het belangrijk is hoe je begint.’’