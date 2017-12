Groenendijk wil meer publiek bij ADO: 'Hoog tijd dat Den Haag ploeg gaat omarmen'

Door Wietse Dijkstra



Groenendijk had zaterdag in Enschede, waar zijn ploeg met 2-3 won, bewondering voor de grote betrokkenheid van de aanhang van FC Twente. ,,Als ik ergens jaloers op ben bij FC Twente is dat er bijna 30.000 supporters in zo’n stadion als één man achter die ploeg staat. En zij staan laatste. Dan moet je hier als Hagenees de ploeg nu ook gaan steunen.’’



Die steun heeft ADO ook hard nodig, want op eigen veld presteren de Hagenaars dit seizoen minder dan in uitwedstrijden. ,,Op dit moment nog wel’’, aldus Groenendijk. ,,Dat zie je vaak bij ploegen in opbouw. Er is niets moeilijker dan het spel maken. Er zijn maar heel weinig ploegen die dat kunnen. PSV staat bovenaan en kijk hoe zij spelen tegen Ajax… Ook in thuiswedstrijden spelen ze vaak vanuit de omschakeling. Ajax wil altijd het spel maken, maar dat is één van de weinige ploegen in Nederland.’’