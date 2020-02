Groepsfase Europa League als ultieme bekerbeloning

Door Tim Reedijk



Nog maar zes maanden geleden strandde het Europa League-avontuur van FC Utrecht in een bescheiden stadionnetje in het Bosnische Mostar. Niet heel lang daarvoor was het groot feest in Stadion Galgenwaard, toen FC Utrecht onder trainer Dick Advocaat na een bewogen jaar een Europees voorrondeticket had afgedwongen via de play-offs in de eredivisie. Zo kan voetbal zijn: een heel seizoen strijden voor play-offswinst om vervolgens in het nieuwe seizoen al in de bloedhitte op 1 augustus uit Europa gekegeld te worden.