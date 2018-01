Groeten uit Orlando

Waar PSV in de wereld ook speelt of traint, altijd zijn er fans die de gelegenheid te baat nemen om de club of een van de spelers aan het werk te zien. In de Verenigde Staten zitten deze week – verspreid over de trainingen - tientallen fans van Hirving Lozano of Santiago Arias op de tribune en ook voor de andere PSV’ers is er genoeg belangstelling.



Zo bezocht onder anderen de Nederlands sprekende Amerikaan Bonne Posma (77) in Orlando de openbare training van de ploeg van Phillip Cocu. Een Limburger die in 1951 op 11-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten vertrok en onze taal nog altijd perfect spreekt. Waarschijnlijk de enige Zuid-Nederlander die de Amstel Gold Race niet kent, om maar wat te noemen. Hij had van de grootste wielerkoers van Nederland nog nooit gehoord, maar van de staat van het Eindhovense voetbal was Posma wel uitstekend op de hoogte.