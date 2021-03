Groningen in vorm op bezoek bij RKC

Keuken Kampioen Divisie Almere City loopt in op nummer twee De Graafschap, NAC verliest in Volendam

19 maart Het blijft enorm spannende in de strijd om de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Almere City liep vanavond twee punten in op De Graafschap, dat punten liet liggen in de thuiswedstrijd tegen Excelsior.