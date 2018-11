Groningen-keeper Padt in januari voor rechter na misdragingen in trein

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie bevestigt een bericht van het Dagblad van het Noorden daarover.

De 28-jarige Padt zou zich na de thuiswedstrijd van zijn club tegen AZ agressief hebben gedragen toen conducteurs hem 's avonds wilden beboeten omdat hij in de trein geen geldig vervoersbewijs bij zich had. De inwoner van het Groningse dorp Kropswolde zou hebben uitgehaald naar een beveiliger. Volgens de politie hebben twee treinpersoneelsleden aangifte gedaan.



Padt, die een nacht in de cel moest doorbrengen, leverde na de gebeurtenissen zijn aanvoerdersband bij FC Groningen in.