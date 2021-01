Groningen mist aansluiting met subtop na nieuwe nederlaag tegen Heracles

Groningen kon op bezoek in Almelo amper een vuist maken. Enkel in de openingsfase deden de bezoekers echt mee met Heracles. Het eerste gevaar was van Heracles, dat via Ismail Azzaoui de lat raakte. Groningen-spits Jørgen Strand Larsen kreeg in de 6de minuut een grote kans voor Groningen, maar hij mikte naast. Na 24 minuten was het wel raak voor Heracles-spits Burgzorg, die profiteerde van een fout in de defensie van Groningen en alweer voor de derde competitiewedstrijd op rij doel trof voor de ploeg van trainer Frank Wormuth: 1-0.



De tegentreffer was een tik voor Groningen, dat in het restant van het duel amper kansen wist te creëren. Pas in de laatste minuten, toen trainer Buijs met zijn ploeg een slotoffensief begon, werden de bezoekers dreigend. Maar grote kansen bleven uit en zo won Heracles, net als op 23 december, met 1-0 van FC Groningen in de eredivisie.