Groningen na afstraffing ook thuis tegen Willem II onderuit

Willem II-middenvelder Daniel Crowley nam dubbel revanche in Groningen. Allereerst op de slechte wedstrijd die hij vorige week speelde, toen de Tilburgers in eigen huis met 0-1 verloren van VVV. En dan moest de Ierse Engelsman in de Euroborg directe duels uitvechten met uitgerekend Tom van de Looi; wiens achternaam het bloed van de toch al temperamentvolle Crowley doet koken. Tom's vader Erwin - vorig jaar trainer van Willem II - vond Crowley toen niet goed genoeg en liet hem aan Cambuur verhuren.



Er valt ook nog best een en ander te verbeteren bij Crowley. Hij mag wat minder balverlies lijden en zijn opvliegende karakter kan hem ook nog weleens in de problemen brengen. Maar hij kan ook hele mooie dingen met de bal. Zoals vanavond in de 33ste minuut, toen hij vrije doortocht kreeg op het middenveld en vervolgens de bal vanaf 20 meter binnenkant voet via de onderkant lat liet binnen ploffen: 0-1.



Net als Willem II begon ook FC Groningen de competitie met een nederlaag, 5-1 liefst bij Vitesse. Met fysiek geweld probeerde de ploeg van Danny Buijs wat te forceren tegen de Tilburgers, die daar echter relatief eenvoudig onderuit voetbalden.



In een wedstrijd van weinig grote kansen bracht Willem II-trainer Adrie Koster in de tweede helft twee 'geheime wapens', de eerder in de week aangetrokken vleugelaanvallers Aras Özbiliz (direct na rust) en Donis Avdijaj (na ruim een uur).



De grootste kans viel echter bij het doel van Willem II-keeper Timon Wellenreuther te noteren. In de extra tijd kwam Tom van Weert vrij voor hem op, maar met zijn voet wist de Duitse doelman de inzet naast zijn doel te werken.