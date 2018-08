Groningen pakt eerste punten na zuinige zege op De Graafschap

Na twee nederlagen op rij heeft FC Groningen de eerste overwinning in de eredivisie te pakken. De noorderlingen versloegen De Graafschap in Doetinchem met 1-0. Daarmee is de druk op de nieuwe trainer Danny Buijs, die als hoofdcoach debuteert op het hoogste niveau, een beetje afgenomen. Debutant Michael Breij maakte in de 44e minuut het doelpunt.

FC Groningen kwam vlak voor de rust verdiend op voorsprong. Michael Breij kopte raak uit een voorzet van Tim Handwerker. Beiden maakten hun basisdebuut. Ook Mateo Cassierra behoorde voor de eerste keer tot het Groningse keurkorps. Buijs had na de thuisnederlaag tegen Willem II (0-1) ingegrepen. Jesper Drost en Tom van Weert verloren hun selectieplaats, Tom van de Looi moest in Doetinchem op bank beginnen.



De Graafschap had voor de rust een licht veldoverwicht, maar van FC Groningen ging meer dreiging uit. Na de rust bleef thuisclub vrijwel machteloos. Ook invaller Furdjel Narsingh, die zich te laat op de Vijverberg meldde en daardoor zijn basisplaats verspeelde, kon de gelijkmaker niet afdwingen.



Cassierra verzuimde na ruim een uur het duel te beslissen. In het slotoffensief hield FC Groningen op inzet en karakter stand, met dank aan doelman Sergio Padt die in de laatste minuut twee keer fraai redding bracht.