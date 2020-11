Groningen-spits onderbrak vakantie voor Noors elftal: ‘Het was bizar’

Woensdag maakte Strand Larsen zijn debuut als A-international tijdens de Nations Leaguewedstrijd tegen Oostenrijk (1-1). ,,Het was bizar”, vertelt hij op het clubkanaal van Groningen. ,,Het ging heel snel van nul naar honderd. Het plan was eigenlijk om rust te nemen. Maar toen werd ik plots opgeroepen voor het nationale team. Tegen die kans kon ik geen nee zeggen.”

Bij het opstellen van de individuele programma’s bij Groningen was al afgesproken dat de jonge spits eind oktober vrijaf zou krijgen. Strand Larsen werd door trainer Danny Buijs dan ook niet opgesteld tijdens de wedstrijd bij Feyenoord (2-0). ,,Dat was jammer, natuurlijk wil ik geen wedstrijden missen. Maar het was goed voor mijn lichaam om rust te nemen, aangezien ik al zo’n twintig wedstrijden heb gespeeld dit seizoen. De vakantie was fijn. Ik had mijn familie al lang niet gezien.”

Volledig scherm 2020-10-31 21:07:03 GRONINGEN - Jorgen Strand Larsen of FC Groningen viert de goal 2-0 tijdens de Nederlandse Eredivisie-wedstrijd tussen FC Groningen en VVV-Venlo in het Hitachi Capital Mobility-stadion op 31 oktober 2020 in Groningen, Nederland.ANP COR LASKER © ANP

Op maandag zou de spits terugreizen naar Groningen. Maar vorige week zaterdag kreeg hij een telefoontje van de nationale ploeg. De Noorse bond was vanwege een corona-besmetting in allerijl genoodzaakt een nieuwe selectie samen te stellen. Onder hen bevonden zich naast Strand Larsen ook de middenvelders Sondre Tronstad (Vitesse) en Hakon Evjen (AZ). Ze beleefden alle drie hun debuut in Wenen.

,,Ik ben dus niet teruggegaan, maar in Noorwegen gebleven”, vervolgt Strand Larsen, goed voor drie goals in de eredivisie. ,,Het is vanaf mijn vijfde een droom geweest om te spelen voor de nationale ploeg. Het was groots. Een eer. We hebben elkaar twee dagen voor de wedstrijd pas voor het eerst ontmoet, maar prima standgehouden tegen Oostenrijk.”