Groningen tikt Buijs op vingers na mislukte 1 april-grap

,,Ik vind dit trainingscomplex dramatisch”, zo sprak hij bij RTV Noord vlak voor het dinsdag met 1-0 gewonnen duel met De Graafschap. ,,Je ziet bij meerdere clubs dat het gewoon afgesloten is, dat moet hier eigenlijk ook gebeuren. In het buitenland kom je geen trainingscomplex op.” Ook zinspeelde hij op besloten trainingen en droeg hij de vaak aanwezige fans op om ‘van hun leven te gaan genieten’ in plaats van naar de training van FC Groningen te komen. ,,Ga eens wat anders doen", zei hij.

Buijs kwam later op zijn woorden terug door te spreken van een grap, gezien de datum (1 april dus) niet onlogisch. Directeur Hans Nijland was echter not amused. ,,Het heeft heel veel losgemaakt. Bij supporters, maar bijvoorbeeld ook bij de gemeente. Voor mij stond meteen vast dat wij hierover met Danny Buijs om tafel moesten, want dit kan gewoon niet. We hebben het over de wedstrijd tegen De Graafschap heen getild. Daarna zijn we in gesprek gegaan.”

Nijland vond het - op z'n zachtst gezegd - geen beste grap. ,,Laat ik heel duidelijk zijn, de 1 april-grap heb ik niet begrepen. Wij vinden dat Danny de supporters heeft beledigd, maar ook de club, de medewerkers die dag en nacht klaar staan. En in dat rijtje hoort ook zeker de gemeente thuis, die met de realisatie van het stadion en het Topsport Zorgcentrum enorm de nek heeft uitgestoken in de afgelopen jaren. Het zijn paradepaardjes in de stad.”