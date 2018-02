Groningen wacht nog steeds op eerste overwinning in 2018

Door Dennis van Bergen



FC Groningen kon wel een opsteker gebruiken in Venlo. De ploeg van Faber presteert ronduit slecht in de eredivisie. Afgelopen week zette de clubleiding ook nog eens spits Lars Veldwijk uit de selectie, die weigerde om in te vallen in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0).



Maar ook vanavond tegen VVV kon FC Groningen amper een vuist maken. De Venlonaren evenmin. De thuisclub begon nog wel wervelend met de vroege 1-0 van Vito van Crooy. Maar na de gelijkmaker van Ritsu Doan viel er nauwelijks nog wat te beleven in De Koel. Al waren Tom van Weert en Joel van Nieff nog dichtbij de winnende treffer namens de Groningers.



VVV kwam met het punt wel weer een stapje dichterbij rechtstreekse handhaving in de eredivisie. Een prestatie van formaat van het elftal van Maurice Steijn, die zich in de belangstelling weet van verschillende clubs in de eredivisie. De Limburgers staan op de tiende plaats met 31 punten uit 24 duels.



Groningen wacht in 2018 nog altijd op de eerste overwinning. Faber, die volgend seizoen wordt opgevolgd door Danny Buijs, pakte met zijn ploeg uit de vijf voorgaande wedstrijden maar drie puntjes.