Groot verschil in lengte voorbereiding: ‘Spelers hebben tijd nodig’

Video Emanuelson: ‘Op dit moment staat FC Utrecht bij mij op 1’

17 juli Urby Emanuelson (34) traint mee bij FC Utrecht zonder contract, dat op 1 juli is afgelopen. De komende tijd wordt duidelijk of de middenvelder en de club alsnog tot elkaar komen. ,,Afsluiten in Amerika of de zandbak lijkt me misschien nog wel een leuk avontuur.”