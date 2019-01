Groothuizen keert terug onder de lat bij ADO Den Haag

Door Yorick Groeneweg

Het is voor Indy Groothuizen de eerste officiële wedstrijd bij ADO sinds hij in november gepasseerd werd na een aantal mindere optredens. Vooral tegen FC Utrecht (3-0) ging 22-jarige doelman opzichtig in de fout. Zaterdag toen Robert Zwinkels tegen VVV (1-3 verlies) een kwartier voor tijd uit het veld werd gestuurd, was Mike Havekotte nog de invaldoelman. Dat kwam omdat Groothuizen daarvoor enkele ziek geweest was en niet bij de selectie zat.

,,Ik hoefde daarom de keuze toen niet te maken, maar twijfel niet over Indy Groothuizen”, aldus Groenendijk in aanloop naar de uitwedstrijd tegen NAC.

Dat Groothuizen een vervelende start kende in Den Haag, waar zelfs het publiek zich tegen de talentvolle keeper keerde, is voor de ADO-trainer geen item meer. ,,Iedere speler maakt weleens wat vervelends mee in zijn loopbaan, dan moet je terugvechten en laten zien dat je mentaal sterk genoeg bent. Ik mag aannemen dat de wond genezen is, want het is al even geleden. Mike Havekotte doet het goed en dient zich aan, maar we moeten niet vergeten dat Indy Groothuizen drie maanden geleden nog de keeper van Jong Oranje was.”