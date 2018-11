Groothuizen leidt nederlaag van ADO bij FC Utrecht in

Hoewel ADO via Nasser El Khayati, Lex Immers en Tomas Necid in het weinig sprankelende duel nog wel wat kansen kreeg op de gelijkmaker, drukte FC Utrecht in de tweede helft door. Onder leiding van trainer Dick Advocaat werd de vierde overwinning op een rij zo van nog wat extra glans voorzien. Aanvoerder Willem Janssen en Joris van Overeem scoorden nog, waardoor ADO – met Groothuizen voorop – met een nog ongelukkiger gevoel van het veld ging.



De ploeg van Advocaat staat daardoor na elf duels op achttien punten. Beter deden de Domstedelingen het niet in de laatste vijf jaar. Na zijn aantreden verloor Advocaat alleen op 23 september zijn eerste wedstrijd op de Utrechtse bank, met 1-0 bij Feyenoord. Utrecht staat op een vijfde plek in de eredivisie, vlak achter Heracles en Feyenoord, al moeten de Rotterdammers nog in actie komen tegen VVV-Venlo.