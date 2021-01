Grootste nederlaag onder Advocaat maakt horrormaand Feyenoord compleet

Feyenoord moet zondag in de Kuip tegen PSV een negatieve reeks van drie nederlagen een halt toeroepen. Het pijnlijke verlies tegen Heerenveen, dat al elf duels niet meer won, was de grootste nederlaag onder het bewind van Dick Advocaat.

De wetenschap dat de concurrenten AZ en Vitesse midweeks opeens kopje onder gingen, maakte bij Feyenoord op dezelfde avond heel weinig los. Heerenveen, voor aanvang van het treffen al elf wedstrijden zonder overwinning, bleek in Friesland opeens een niet te nemen horde voor de Rotterdammers.

Heerenveen hanteerde een ander systeem met vier in plaats van drie middenvelders en dat zal best voor enige verwarring hebben gezorgd aan Rotterdamse kant. Maar de manier waarop Heerenveen aan de openingstreffer kwam, vertelde het verhaal van de wedstrijd. Jens Toornstra is een speler die in defensief opzicht zelden of nooit zomaar verzaakt, maar de manier waarop hij Joey Veerman zomaar uit zijn rug liet ontsnappen was bijna onprofessioneel. De speler die afgelopen zomer nog op het verlanglijstje van Frank Arnesen stond, maar al meteen veel te duur bleek voor de Rotterdammers, mocht vogelvrij oprukken richting het doel van Nick Marsman.

De handige Veerman liet zich het buitenkansje uiteraard niet ontnemen en toen niet veel later Pawel Bochniewicz van dichtbij een door Ibrahim Dresevic doorgetikte corner binnen tikte, was het opeens alle hens aan dek voor Feyenoord.

Dick Advocaat haalde halverwege Spajic naar de kant en liet Eric Botteghin opdraven om Henk Veerman te schaduwen. De Braziliaan deed nog geen vijf minuten mee of hij verspeelde knullig de bal in de buurt van zijn eigen zestienmetergebied, al was het aanspelen van Lutsharel Geertruida enigszins onhandig. Mitchell van Bergen strafte het zwakke uitverdedigen genadeloos af: 3-0.



De treffer van de snelle rechterspits was opvallend omdat hij weinig goals maakt, tenzij hij tegenover een topclub staat. Zijn laatste drie goals maakte hij tegen Feyenoord, PSV en Ajax. Al moet Van Bergen in Friesland niet het idee hebben gehad dat hij tegen een topclub speelde, daar was het optreden van Feyenoord te pover voor.

De Rotterdammers moesten in de resterende veertig minuten op zoek naar minimaal drie doelpunten. Met een spits waar vanuit Turkije en Engeland (West Bromwich Albion) nog altijd clubs voorzichtig hengelen. De 30-jarige Nicolai Jørgensen is wat Feyenoord betreft ook best te koop, Feyenoord kan een eventuele transfersom immers goed gebruiken, zeker voor een spits die maar zelden zijn stempel op het spel van Feyenoord kan drukken. Al faalde natuurlijk de volledige Rotterdamse ploeg.



Waar het voor de winterstop lange tijd ging over de forse reeks wedstrijden waarin Feyenoord maar niet verloor, is het in Super Januari opeens voorbij met de onklopbare status van de Rotterdammers.

Inspiratieloos

De laatste keer dat Feyenoord op een achterstand van drie goals stond in de eredivisie was op 27 oktober 2019 uit bij Ajax (4-0 nederlaag). Daarna begon het tijdperk Dick Advocaat die voortdurend hamerde op de defensieve organisatie. Het sleutelwoord onder het regime van de Hagenaar was ‘degelijkheid’. Dat gooide Feyenoord vanavond in Friesland als een amateurclub zomaar overboord en dat maakt de wedstrijd tegen PSV zondag in de Kuip wel heel erg interessant.

