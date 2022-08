Grote naam of niet, Kluivert draagt bij FC Utrecht de bidons: ‘Hij zou wat minder moeten lullen’

Even is het alsof Justin Kluivert de catacomben van Galgenwaard binnenwandelt, zaterdagavond, kort na FC Utrecht - Cambuur. Zelfde oogopslag, identieke lach, zelfde manier van bewegen. Hij hoort het vaker, Ruben Kluivert (21), dat hij als twee druppels op zijn twee jaar oudere broer lijkt. Maar nee, ze zijn wel degelijk anders, en dan met name voetballend.