Grote vraag is of Ajax-trainer Alfred Schreuder na pover aanvalsspel tegen PSV terugvalt op Daley Blind

Door Johan Inan Voor het eerst sinds zijn terugkeer in 2018 is Blind bij Ajax veroordeeld tot een reserverol. Voor het uitduel met Rangers gaf Schreuder de voorkeur aan Owen Wijndal. Toen Wijndal na een glansrol geblesseerd uitviel, mocht de rechtsbenige Devyne Rensch in het restant en ook tegen PSV als linksback opdraven. Blind bleef in de verloren kraker ook op de bank zitten toen Rensch na rust werd vervangen. Calvin Bassey verhuisde toen van het centrum naar links.

Het passeren van Blind bood Schreuder en Ajax geen soelaas. De coach constateerde na de zevende verloren topper op rij dit seizoen dat zijn ploeg vooral aan de bal teleurstellend voor de dag kwam. ,,We dwongen te weinig af en hebben veel te weinig gecreëerd’’, aldus Schreuder. De trainer deed desalniettemin geen beroep op Blind, die de voorbije jaren werd gezien als de ‘beste passer’ van de eredivisie. Schreuder slachtofferde Blind echter vanwege de defensieve steken die hij de voorbije maand liet vallen.



Blind (32) reist volgende week met Oranje naar Qatar, voor wat waarschijnlijk zijn laatste WK zal worden. Na het inhaalduel met Vitesse sluit Ajax de eerste seizoenshelft zaterdag af op het kunstgras van Emmen. Schreuder had voor de topper een vleugje hoop op een spoedig herstel van Wijndal. Vanavond zal moeten blijken of hij op tijd fit is, of dat Schreuder tegen de Arnhemse laagvlieger weer voor Rensch kiest of – na het povere aanvalsspel tegen PSV – alsnog terugvalt op Blind.