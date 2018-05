Grote vreugde op Vijverberg: 'Superslechte wedstrijd, maar wat maakt het uit?'

De Jong (53) had een hoop plannen gemaakt voor de beslissende play-off, maar sympathieke coach uit Drachten zag vanaf de kant al snel dat daar vandaag weinig terecht van zou komen. ,,Natuurlijk hadden de spelers last van spanning, dat is normaal bij zo'n wedstrijd. Het was negentig minuten lang 'hotseknotsbegoniavoetbal', zou mijn leermeester Fritz Korbach zeggen. We kunnen fantastisch voetballen met deze ploeg, maar dit was echt de allerslechtste wedstrijd die we dit seizoen hebben gespeeld. Maar wat maakt het allemaal uit? Kijk naar al die feestende mensen op het veld en op de tribunes, dat is prachtig."