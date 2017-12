Gudde denkt aan twee technisch directeuren bij KNVB

Door Maarten Wijffels



Als het inderdaad tot zo’n splitsing komt, zullen in het eerste kwartaal van 2018 drie nieuwe mensen worden benoemd in Zeist. Een technisch verantwoordelijke man voor het jeugdvoetbal, iemand voor de bovenbouw/Oranje en een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. ,,Dat zou kunnen, ja’’, stelt Gudde, die nog niet op namen ingaat.



Louis van Gaal is één van de kopstukken bij wie Gudde achter de schermen advies inwint. Van Gaal wil geen bondscoach meer worden en ambieert evenmin een technische functie van 50, 60 uur per week meer bij de bond. Het is de vraag of hij wel te porren zou zijn als de functie wordt gesplitst en hij zich als td bijna alleen over Oranje zou hoeven te buigen.



Gudde denkt de maand januari nog nodig te hebben voor zijn analyse. ,,Ik ben nu zes weken bezig. Er is een reeks gesprekken geweest met (oud)-stafleden van Oranjeteams, met spelers en met andere contacten. Ook in het buitenland, vooral in Duitsland. In februari hopen we over te kunnen gaan tot benoemingen.’’ Bij voorkeur vult hij eerst de post(en) van technisch directeur in. En daarna pas de bondscoach. ,,Maar het kan zijn dat benoemingen gelijktijdig gaan.’’