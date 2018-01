Gudde: Derde week van februari nieuwe bondscoach

Bij zijn aantreden in november liet Gudde weten eerst een technisch directeur te willen aanstellen en daarna een bondscoach. Het is nu niet zeker of dat in die volgorde gebeurt. ,,Idealiter loopt het gelijk op. Ik kan dat nu niet inschatten. De eerstkomende interland is 23 maart tegen Engeland. Een maand voor dat duel moeten we een bondscoach hebben. Ik heb aan het begin gezegd dat ik er honderd dagen voor uittrek. Dat is nog steeds zo.''