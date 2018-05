Gudde: Je moet weten hoe Simeone speelt met Atletico

Door Maarten Wijffels



De KNVB is bezig zijn eigen opleidingen voor trainers te vernieuwen en te moderniseren. De bond vraagt zich af of op de hoogste niveaus nog wel de juiste bagage wordt meegegeven aan toekomstige begeleiders en ontwikkelaars van talent. Dit seizoen heeft de hoogste trainerscursus (UEFA Pro/coach Betaald Voetbal) voor het eerst al met andere inzichten gewerkt.



Over waar het heen moet zegt Gudde: ,,We vinden dat iedere Nederlandse trainer moet weten hoe Diego Simeone Atlético Madrid laat spelen. Hoe Manchester City, in een heel andere stijl, onder Pep Guardiola speelt. Maar ook pak ‘m beet Hoffenheim met Julian Nagelsmann, als zogenoemde Duitse ‘laptoptrainer’.’’



Het idee is dat cursisten zich breed oriënteren en vervolgens zelf een stijl ontwikkelen die past bij henzelf als trainer. Ook vindt Gudde het niet meer dan logisch dat trainers naast kennis van techniek en tactiek zelf ook meer moeten willen weten van ‘fysiologie, groepsdynamiek en dat soort zaken.’



,,Je hoeft heus niet alles zelf te weten, maar je mag eisen van een trainer in deze tijd dat hij genoeg kennis heeft om inhoudelijk kritische vragen te stellen aan experts in zijn staf. Nu lijkt het er vaak op dat trainers te veel en te makkelijk dingen uit handen geven.’’