Gudde langer directeur bij FC Groningen, Pröpper vertrekt bij Heracles

Samenvatting De Boer blij dat verplicht nummer achter de rug is: ‘Bijna an­ti-voet­bal wat zij laten zien’

7:01 Of bondscoach Frank de Boer een leuke avond had gehad in Gibraltar? ,,Nou, met zeven goals ben ik heel tevreden”, liet hij na het verplichte nummer van Oranje (0-7) in de WK-kwalificatie weten.