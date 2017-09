Gudde officieel benoemd tot directeur bij KNVB

Keizer: Dolberg blijft eerste spits

13:55 De discussie rondom Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar blijft gaande. Wie van de twee moet in de spits of kunnen ze allebei spelen? Ajax-trainer Marcel Keizer heeft vandaag op de persconferentie bevestigd dat de Deen de eerste spits is. ,,Maar dat wil niet zeggen dat Klaas-Jan niet gaat spelen."