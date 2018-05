Guidetti blijft bij Alavés, AS Roma aast ook op Ziyech

John Guidetti blijft bij Deportivo Alavés voetballen. De Zweedse spits speelde het afgelopen jaar al op huurbasis voor de Spaanse club, die hem nu definitief overneemt van Celta de Vigo. In zeventien competitiewedstrijden in La Liga maakte Guidetti drie doelpunten. Alavés klom vanuit de degradatiezone naar de veertiende plaats in de eindrangschikking. De Zweed wilde weer veel aan spelen toekomen om zijn plek in de WK-selectie veilig te stellen en verhuisde daarom in de winter van Celta naar de Baskische club. De twintigvoudig international (één doelpunt) hoorde onlangs dat hij mee mag naar Rusland. Guidetti ondertekende een contract tot medio 2022 bij Alavés.